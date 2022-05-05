Бомбардування «ущільнюються до 9 травня»: Кім повідомив про обстріли Миколаєва вночі

Російські війська обстрілювали Миколаїв всю ніч, повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім вранці 5 травня.
«Сьогодні всю ніч бомбили. Ущільнюється до 9 травня, до дня ганьби Росії наше бомбардування. Спеціально почекав на статус на 10:30 – жертв немає, є кілька поранених, багато збитків матеріальних. Це ми переживемо, головне, що немає жертв і слава Богу», – сказав він у своєму зверненні.
Голова ОВА відзначив зміни в риториці Росії, яка спершу пояснювала свою агресію, зокрема, «захистом російскомовних».
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«Якось забулося, що вони йшли сюди звільняти російськомовних. Це, напевно, пов’язано з тим, що тероборона точно вся російськомовна, дають їм люлів, цим же відбірним російським матом шлють за кораблем. Раз – і зникло, забули, навіщо ця спецпоперація… Тепер треба просто вбивати українців, вони віщають у себе в телевізорі, що «воюють із НАТО, вбивати українців, велич», – прокоментував Кім.
Ввечері 4 травня російські війська завдавали ракетних ударів по Дніпру, Черкасах, Миколаєву, Кропивницькому та Київській області. Частково російські ракети збили сили ППО.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.
На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.
Управління Верховного комісара ООН із прав людини змогло підтвердити загибель 3238 і поранення 3397 цивільних людей через повномасштабну війну Росії проти України. Це дані від 24 лютого до півночі 3 травня, повідомили в УВКПЛ ООН. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.
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