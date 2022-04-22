Миколаїв знову обстріляли, є постраждалі – мер

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що внаслідок сьогоднішніх обстрілів міста поранені троє людей.

«Півгодини тому нас знову обстріляли. Вчора, на жаль, постраждало троє людей – одна людина померла. Вчора ці люди вийшли на вулицю в комендантський час. Сьогодні ще три людини постраждали», – сказав він в ефірі національного телемарафону.



За його словами, останніми днями обстріли міста посилилися, переважно обстрілюють касетними боєприпасами.

Про обстріл касетними боєприпасами Миколаєва повідомляли неодноразово. Крім того, на Миколаївщині тривають обстріли реактивними системами залпового вогню, війська РФ використовують фугасні боєприпаси.

В ООН повідомляли, що станом на 30 березня розслідувачі вивчають 24 випадки застосування Росією касетних боєприпасів в Україні.

Росія, попри численні свідчення, заявляє, що не обстрілює цивільних в України.