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У Запорізькій ОВА повідомили: нічні звуки «вибухів» у Запоріжжі – це працювала система ППО

Близько півночі у мережі люди повідомляли, що чули в Запоріжжі глухий, схожий на вибух, звук

Речник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Арефʼєв пояснив природу звуків, схожих на вибухи, які чули мешканці міста минулої ночі.

«Близько 23:40, 3 травня, запоріжці чули звуки, схожі на вибухи. Хочемо заспокоїти: спрацювали системи української протиповітряної оборони. Безпеці мешканців міста нічого наразі не загрожує», – повідомив Ареф’єв у Telegram.

Близько півночі у мережі люди повідомляли, що чули в Запоріжжі глухий, схожий на вибух, звук.

Ці повідомлення надійшли після того, як Росія обстріляла ракетами Вінницю, Львів, Кіровоградщину, Дніпропетровщину, Одещину і Закарпаття.

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