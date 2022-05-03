Повітряні сили ЗСУ: війська РФ випустили по Україні 18 ракет з Каспійського регіону

Російські війська ввечері 3 травня випустили близько 18 ракет по Україні, повідомляє пресслужба командування Повітряних сил України.



Ці ракети влучили по об’єктах інфраструктури Дніпропетровської, Кіровоградської, Львівської, Вінницької, Київської та Закарпатської областей. Також із інших засобів нанесено ракетні удари по Одеській та Донецькій областях.

За даними командування Повітряних сил України, завдавали ударів російські бомбардувальники Ту-95 або ж Ту-160 із Каспійського регіону.



За попередніми даними за добу 3 травня сили Протиповітряної оборони збили щонайменше 8 крилатих ракет, дані уточнюються. Також є відомості про ураження 7 безпілотників та однієї авіаційної ракети.

Ввечері 3 травня російські військові завдали ракетних ударів по Закарпаттю, Львівщині, Вінниччині, Кіровоградщині, Дніпропетровській та Одеській області.

За даними голови Львівської ОВА Максима Козицького, всього у західному напрямку російські війська випустили шість ракет – дві з них над Львівщиною збили сили ППО, три влучили в електричні підстанції у Львівській області, а ще одна – в електричну підстанцію на Закарпатті.