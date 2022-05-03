З «Азовсталі» до Запоріжжя евакуювали 156 людей – міська рада

Група людей, евакуйованих із маріупольського заводу «Азовсталь», прибула до Запоріжжя, повідомляє міська рада Маріуполя 3 травня.

«Евакуйовані люди з «Азовсталю» вже прибули до Запоріжжя. Там їм надають всю необхідну допомогу. За словами міністра реінтеграції Ірини Верещук, всього евакуювали 156 людей. Вона додала, ще кількасот людей залишаються на території підприємства», – йдеться в заяві міської адміністрації.

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук на брифінгу 3 травня повідомила, що в Маріуполі залишаються десятки тисяч людей.

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«Нам потрібно забирати всіх, хто потребує і хоче врятуватися. Таких людей десятки тисяч. У Маріуполі залишаються десятки тисяч жінок, дітей і людей похилого віку. Там немає медикаментів, води і зв’язку», – сказала вона.

На думку урядовиці, Росія цілеспрямовано поновила штурм «Азовсталі» після того, як звідти вивезли частину цивільних.

«Це і був їхній план: дати можливість якійсь частині цивільних вийти, щоб потім продовжити бомбардуванням. Однак там залишаються цивільні, там є люди, які не встигли вибратися з-під завалів, тому що завали були такими важкими, що за два дні вони б просто не змогли їх підняти фізично. Нам треба продовжувати гуманітарну операцію, з «Азовсталі» в тому числі», – закликала Верещук.

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1 травня президент України Володимир Зеленський повідомив про початок евакуації цивільних із «Азовсталі» в Маріуполі, заявивши, що перша група – приблизно 100 людей – вже прямують на підконтрольну уряду України територію разом із представниками ООН.

Маріуполь був оточений російськими військами ще в перші кілька діб широкомасштабного вторгнення Росії, яке розпочалося 24 лютого. Українські підрозділи чинять опір у приазовському місті вже другий місяць. Нині ж тривають спроби вивести з міста цивільних і поранених військових.