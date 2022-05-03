Представниця ООН повідомила про «успішну операцію з безпечного виходу з Маріуполя»

Операція з безпечного виходу із Маріуполя минула успішно, заявила координаторка системи ООН в Україні Оснат Лубрані.

Вона наголосила, що ООН зробить усе можливе, щоб допомогти тим людям, які все ще залишаються в заблокованому російськими військами місті.

«Я з полегшенням підтверджую, що операція безпечного виходу з Маріуполя пройшла успішно. Люди, з якими я подорожувала, розповідали мені жахливі історії про пекло, яке вони пережили. Я думаю про людей, які залишаються в пастці. Ми зробимо все можливе, щоб допомогти їм», – написала вона у твітері 3 травня.

Скільки саме людей вдалося вивезти та інші подробиці вона не уточнила.

Управління ООН з координації гуманітарних справ у себе у твітері додало, що цивільні жителі, евакуйовані із маріупольської «Азовсталі», «дісталися до безпечного місця в Запоріжжі».

Раніше сьогодні міський голова Маріуполя Вадим Бойченко в ефірі телемарафону повідомив, що біля Бердянська близько двох тисяч маріупольців чекають на евакуацію, яку зривають російські військові.

Він також розповів, що вчорашня евакуаційна колона ще рухається у напрямку Запоріжжя.

Бойченко також заявив, що лише три з 14 евакуаційних автобусів із жителями Маріуполя дісталися підконтрольної українському уряду території, доля людей, які перебувають у решті 11 – невідома.

За словами мера, в цілому у Маріуполі залишається понад 100 тисяч жителів, які також чекають на евакуацію. Він додав, що більш ніж 200 цивільних переховуються на заводі «Азовсталь».

28 квітня координаторка системи ООН в Україні Оснат Лубрані повідомила, що їде до Запоріжжя для підготовки до евакуації з Маріуполя на прохання генерального секретаря Антоніу Ґутерріша, який перебував в Україні.

1 травня президент України Володимир Зеленський повідомив про початок евакуації цивільних із «Азовсталі» в Маріуполі, заявивши, що перша група – приблизно 100 людей – вже прямують на підконтрольну уряду України територію разом із представниками ООН.

Маріуполь був оточений російськими військами ще в перші кілька діб широкомасштабного вторгнення Росії, яке розпочалося 24 лютого. Українські підрозділи чинять опір у приазовському місті вже другий місяць. Нині ж тривають спроби вивести з міста цивільних і поранених військових.