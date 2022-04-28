Представниця ООН повідомила, що їде до Запоріжжя для підготовки до евакуації з Маріуполя

Координаторка системи ООН в Україні Оснат Лубрані повідомила, що їде до Запоріжжя для підготовки до евакуації з Маріуполя.

«Генеральний секретар Антоніу Гутерреш прибув в Україну для зустрічі з президентом Зеленським. На його прохання я їду до Запоріжжя для підготовки до, сподіваюсь, евакуації з Маріуполя. ООН повністю мобілізована для порятунку життів українців і надання допомоги тим, хто її потребує », – написала Лубрані в твіттері.

Генеральний секретар Організації об’єднаних націй Антоніу Гутерріш 27 квітня прибув в Україну.

Перед цим 26 квітня генсекретар ООН відвідав Росію та зустрівся з Володимиром Путіним. За його словами, президент РФ під час розмови з ним загалом погодився на евакуацію з заводу «Азовсталь» у Маріуполі.

24 квітня президент України Володимир Зеленський наголосив, що, на його думку, генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш спочатку мав би відвідати місця, де знищували українців, перш ніж «знайти час для шановних із Москви».