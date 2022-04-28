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Представниця ООН повідомила, що їде до Запоріжжя для підготовки до евакуації з Маріуполя

Напередодні до України прибув генсекретар ООН Антоніу Гутерріш. Фото ілюстративне - Маріуполь, 25 березня 2022 року

Координаторка системи ООН в Україні Оснат Лубрані повідомила, що їде до Запоріжжя для підготовки до евакуації з Маріуполя.

«Генеральний секретар Антоніу Гутерреш прибув в Україну для зустрічі з президентом Зеленським. На його прохання я їду до Запоріжжя для підготовки до, сподіваюсь, евакуації з Маріуполя. ООН повністю мобілізована для порятунку життів українців і надання допомоги тим, хто її потребує », – написала Лубрані в твіттері.

Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш під час відвідин міста Ірпеня на Київщині, в якому було задокументовано низку воєнних злочинів російських військових. Ірпінь, 28 квітня 2022 року
Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш під час відвідин міста Ірпеня на Київщині, в якому було задокументовано низку воєнних злочинів російських військових. Ірпінь, 28 квітня 2022 року

Генеральний секретар Організації об’єднаних націй Антоніу Гутерріш 27 квітня прибув в Україну.

Перед цим 26 квітня генсекретар ООН відвідав Росію та зустрівся з Володимиром Путіним. За його словами, президент РФ під час розмови з ним загалом погодився на евакуацію з заводу «Азовсталь» у Маріуполі.

24 квітня президент України Володимир Зеленський наголосив, що, на його думку, генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш спочатку мав би відвідати місця, де знищували українців, перш ніж «знайти час для шановних із Москви».

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