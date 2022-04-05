Зеленський у Радбезі: ООН має усунути Росію від блокування рішень щодо її агресії або розпуститися

Росію треба усунути від блокування рішень Ради безпеки ООН щодо російської агресії, інакше організація має саморозпуститися, заявив президент України Володимир Зеленський, виступаючи 5 квітня на засіданні Радбезу ООН у режимі відеоконференції.

«Ми маємо справу з державою, яка перетворює право вето у Раді безпеки ООН на право смерті, яка підриває всю архітектуру глобальної безпеки, яка дозволяє злу бути безкарним… Якщо це триватиме, то фіналом буде те, що кожна з держав зможе розраховувати тільки на силу зброї, щоб гарантувати собі безпеку, а не на міжнародне право, не на міжнародні інституції. ООН можна буде просто закрити. Чи готові ви до закриття ООН?... Якщо ваша відповідь «ні», то діяти потрібно зараз, негайно, потрібно повертати силу в Статут ООН, потрібно негайно реформувати систему ООН так, щоб право вето не було правом смерті, щоб була справедлива представленість у Радбезі усіх регіонів світу, потрібно негайно примушувати агресора до миру», – сказав президент.

Зеленський закликав негайно притягувати російських військових і тих, хто віддав їм накази, до відповідальності за воєнні злочини на території України, і судити їх у трибуналі, «який має бути аналогічним Нюрнберзькому процесу».

Він наголосив, що настав час реформувати ООН, щоб передати наступним поколінням «дієву ООН» яка зможе превентивно реагувати на безпекові виклики.

Заява пролунала на тлі вторгнення Росії в Україну і повідомлень про те, що в передмісті Києва Бучі, яке близько місяця займали російські військові, виявили тіла сотень убитих цивільних жителів. Після цього Україна і західні лідери закликали покарати Росію за воєнні злочини. Міноборони Росії відкинуло звинувачення у вбивствах мирних жителів і назвало численні фото і відеосвідчення «постановкою».​