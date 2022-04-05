На 41-у добу війни найближчою метою російських військ є захоплення Донецької і Луганської областей.

Російська армія просунулась у напрямку Слов’янська і намагається блокувати Харків. Про це повідомляє генштаб ЗСУ. Росія також готується до наступу у напрямку Слов'янська та Сєвєродонецьк. Останній вже зараз сильно потерпає від обстрілів російських військових, а в місті назріває гуманітарна катастрофа.

У Нью-Йорку триває засідання Радбезу ООН, скликане на запит України. На ньому обговорюють масові вбивства мирних жителів Бучі російськими військовими.

Росія також вимагала скликати засідання Радбезу ООН ніби то через провокації у Бучі, але їй відмовили. На сьогоднішньому засіданні Радбезу виступає і Володимир Зеленський. Чи стануть масові вбивства в Україні переломним моментом в історії організації об'єднаних націй, та як бути з тим, що Росія попри агресію в Україні і досі лишається постійним членом Радбезу ООН і має право вето?

На сайті державного російського агентства РІА «Новости» вийшла авторська колонка політтехнолога Тимофія Сергійцева під назвою «Що Росія має зробити з Україною?».

У ній автор описує, як, на його думку, слід проводити «денацифікацію» сусідньої країни. Президент України Володимир Зеленський заявив, що це не просто текст. За словами Зеленського, стаття, в якій серед іншого обґрунтовується геноцид українців, буде одним з доказів для майбутнього трибуналу.

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