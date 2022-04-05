Понад 7,1 мільйона людей в Україні стали внутрішньо переміщеними через війну – МОМ

Понад 7,1 мільйона людей в Україні стали внутрішньо переміщеними особами через широкомастабну війну Росії проти України, повідомляє Міжнародна організація з міграції (МОМ).

Згідно з її дослідженням, понад половина переміщених осіб мають дітей.

Щодо доходів, то, за даними МОМ, протягом першого місяця війни у внутрішньо переміщених осіб вони «різко впали» і наразі 61 відсоток цих людей вказує, що їхній дохід становить менше ніж 5 тисяч гривень.

Фінансова підтримка, транспорт, їжа, житло і предмети гігієни є одними з найбільш гострих потреб для внутрішньо переміщених осіб, наголошують у МОМ.

«Люди продовжують залишати свої домівки через війну, а гуманітарні потреби на місцях продовжують зростати. Щоб гарантувати безпечну евакуацію цивільного населення та доставку вкрай необхідної гуманітарної допомоги, терміново потрібні гуманітарні коридори», – зазначає генеральний директор МОМ Антоніо Віторіно.

Це вже друге подібне дослідження щодо внутрішньо переміщених осіб в Україні, проведене МОМ від початку широкомасштабної війни Росії проти України. Воно відбувалося з 24 березня по 1 квітня.

Раніше Міжнародна організація з міграції попереджала українців про ризики торгівлі людьми через вторгнення Росії.