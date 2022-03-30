Від початку війни понад 130 тисяч осіб зареєструвались як вимушено переміщені – Мінсоцполітики

Від початку широкомасштабної війни Росії проти України понад 130 тисяч людей зареєструвались як вимушено переміщені особи. Про це повідомляє міністерка соціальної політики Марина Лазебна.

Окрім того, за її інформацією, майже 1,6 мільйона людей перебувають у базі даних про внутрішньо переміщених осіб.

«Прошу кожного, хто був змушений покинути свою домівку, піти та зареєструватись у громаді, де ви зараз проживаєте... Це дасть можливість зрозуміти «соціальний портрет» переміщених осіб в кожному конкретному регіоні, правильно оцінювати їх потреби та планувати допомогу», – зазначила міністерка соціальної політики.

За даними верховного комісара ООН у справах біженців на 20 березня, 10 мільйонів людей – приблизно чверть населення – залишили свої домівки в Україні через вторгнення Росії.

21 березня Уряд повідомив, що усім переселенцям в Україні, які вимушено покинули свої домівки через бойові дії, держава виплатить мінімальну грошову щомісячну допомогу у 2 тисячі гривень.

25 березня президент України Володимир Зеленський анонсував будівництво тимчасового житла для переселенців.