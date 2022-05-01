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Зеленський про евакуацію з «Азовсталі»: близько 100 людей вже прямують на підконтрольну Україні територію

За даними ООН, близько 1000 мирних жителів живуть в укриттях під металургійним заводом «Азовсталь».

Президент України Володимир Зеленський підтвердив початок евакуації цивільних із «Азовсталі» в Маріуполі, перша група приблизно зі 100 осіб вже прямує на підконтрольну уряду України територію.

«Розпочалася евакуація цивільних із «Азовсталі». Перша група приблизно зі 100 осіб уже прямує на підконтрольну територію. Завтра зустрічатимемо їх у Запоріжжі. Дякуємо нашій команді! Наразі вони, разом із представниками ООН, працюють над евакуацією решти громадян із території заводу», – написав Зеленський у твіттері.

ООН також підтвердила, що зараз триває операція з евакуації цивільних людей із «Азовсталі». В організації повідомили, що людей намагаються вивезти спільно з Міжнародним комітетом Червоного Хреста та в координації з українськими та російськими чиновниками. За даними ООН, близько 1000 мирних жителів живуть в укриттях під металургійним заводом «Азовсталь».

Міська рада Маріуполя анонсувала ймовірну евакуацію 1 травня мирного населення з Маріуполя до Запоріжжя.

Маріуполь був оточений російськими військами ще в перші кілька діб широкомасштабного вторгнення Росії, яке розпочалося 24 лютого. Українські підрозділи чинять опір у приазовському місті вже другий місяць. Нині ж тривають спроби вивести з міста цивільних і поранених військових.

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