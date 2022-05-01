В ООН підтвердили евакуацію цивільних з «Азовсталі»

Організація Об’єднаних Націй підтвердила, що зараз триває операція з евакуації цивільних людей із «Азовсталі».

Прес-секретар ООН з гуманітарних питань Савіано Абреу сказав агенції AP, що людей намагаються вивезти спільно з Міжнародним комітетом Червоного Хреста та в координації з українськими та російськими чиновниками.

Він назвав ситуацію «дуже складною» і сказав, що не повідомлятиме більше подробиць.



За даними ООН, близько 1000 мирних жителів живуть в укриттях під металургійним заводом «Азовсталь».

Міська рада Маріуполя анонсувала ймовірну евакуацію 1 травня мирного населення з Маріуполя до Запоріжжя.

Напередодні заступник командира полку «Азов», який бере участь у захисті Маріуполя, Святослав Паламар повідомив, що для евакуації із заводу «Азовсталь» передали 20 жінок і дітей. При цьому на території заводу залишаються поранені внаслідок обвалу військового польового шпиталю, а також ще сотні мирних жителів.

Маріуполь був оточений російськими військами ще в перші кілька діб широкомасштабного вторгнення Росії, яке розпочалося 24 лютого. Українські підрозділи чинять опір у приазовському місті вже другий місяць. Нині ж тривають спроби вивести з міста цивільних і поранених військових.