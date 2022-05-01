Папа Римський закликає до безпечної евакуації з «Азовсталі»

Папа Римський знову згадав про Маріуполь під час проповіді в неділю 1 травня, передає україномовна версія порталу Vatican News.

Звертаючись до вірян, очільник католицької церкви закликав їх протягом травня молитися за «місто Марії», маючи на увазі Маріуполь.

«Заохочую всіх вірних та спільноти проказувати кожного дня травня молитву Розарію за мир. Думка відразу лине до українського міста Маріуполя, «Міста Марії», варварськи бомбардованого та знищеного. Також і тепер, звідсіля, повторюю заклик, аби були надані безпечні гуманітарні коридори для людей, що заблоковані в меткомбінаті цього міста», – сказав понтифік.

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Йдеться про територію металургійного заводу «Азовсталь», в укриттях якого лишаються сотні цивільних і військових.

Папа назвав «жахливими» повідомлення про депортацію мирних жителів, у тому числі дітей, до Росії. Водночас він закликав до пошуків миру.

«Запитую, чи дійсно відбуваються пошуки миру; чи дійсно існує воля запобігати безперервній військовій і вербальній ескалації, чи робиться все можливе для того, щоби замовкла зброя. Прошу вас, не підаваймося логіці насильства, спотвореній спіралі озброєнь. Нехай буде обрана дорога діалогу та миру!» – заявив Франциск.

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Міська рада Маріуполя анонсувала ймовірну евакуацію мирного населення з Маріуполя 1 травня.

Нині тривають спроби вивезти цивільних з «Азовсталі», а також поранених українських військових, які там перебувають.