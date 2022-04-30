Для евакуації з «Азовсталі» передано 20 цивільних – «Азов»

Станом на вечір суботи з укриттів на території заводу «Азовсталь» у Маріуполі для евакуації передано 20 жінок і дітей. Поранені в результаті обвалу військового польового шпиталю залишаються на місцях, повідомив у Telegram полк «Азов», що є одним із підрозділів, які захищають Маріуполь від російських окупантів.

«Станом на зараз, обидві сторони дотримуються режиму тиші. З 6-ї ранку ми очікували на приїзд евакуаційної колони, яка приїхала лише о 18:25. Станом на 19:40 ми передали в домовлене місце 20 цивільних, яких вдалося звільнити з-під завалів. Це жінки та діти. І ми сподіваємося, що ці люди поїдуть у домовленому напрямку, а саме до Запоріжжя, на підконтрольну Україні територію», – йдеться у відео заступника командира полку «Азов» Святослава Паламара.

За його словами, наразі бійці полку з-під завалів тросами дістають цивільних.

«Це жінки, літні люди та діти. І ми надіємся, що цей процес буде далі продовжено, та нам вдасться евакуювати всіх цивільних», – розповів Паламар.

Раніше сьогодні радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що з’явилася надія на евакуацію маріупольців.

Інших джерел інформації, які б повідомили про ситуацію на «Азовсталі» щодо евакуації, наразі немає.

Нині тривають спроби вивезти цивільних з «Азовсталі», а також поранених українських військових, які там перебувають.