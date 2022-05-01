Міська рада заявляє про «можливу» евакуацію цивільних із Маріуполя в неділю

Міська рада Маріуполя анонсувала ймовірну евакуацію мирного населення з Маріуполя 1 травня.

«Сьогодні можлива евакуація мирного населення з Маріуполя до Запоріжжя. Збір людей о 16:00 біля ТРЦ «Порт Сіті», – йдеться в оголошенні.

Міська адміністрація закликала тих, у кого лишилися родичі чи знайомі в Маріуполі, намагатися зв’язатися з ними «всіма способами».

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«Телефонуйте, пишіть і кажіть, що є можливість виїхати до Запоріжжя, де безпечно. Молимося, щоб все спрацювало», – заявили у міській раді.

Напередодні заступник командира полку «Азов», який бере участь у захисті Маріуполя, Святослав Паламар повідомив, що для евакуації із заводу «Азовсталь» передали 20 жінок і дітей. При цьому на території заводу залишаються поранені внаслідок обвалу військового польового шпиталю, а також ще сотні мирних жителів.

Нині тривають спроби вивезти цивільних з «Азовсталі», а також поранених українських військових, які там перебувають.