Штурм «Азовсталі» триває, російські війська намагаються висадити десант – полк «Азов»

Штурм заводу «Азовсталь» у Маріуполі триває, повідомив заступник командира полку «Азов», який бере участь у захисті міста, капітан Святослав Паламар 3 травня.

За його словами, всю попередню ніч «Азовсталь» обстрілювала російська корабельна та ствольна артилерія, авіація скидала надважкі авіаційні бомби. Внаслідок цього двоє цивільних жінок загинули, ще десятеро мирних жителів отримали поранення.

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«Станом на цю вилину триває потужний штурм території заводу «Азовсталь» за підтримки бронетехніки, танків, зі спробами висадки десанту за допомогою катерів та великої кількості піхоти. Ми зробимо все можливе для того, щоб відбити цей штурм, але закликаємо вжити негайних заходів щодо евакуації цивільних, які перебувають на території заводу, та безпечного їх доставлення до Запоріжжя або на підконтрольні Україні території. Маріуполь – це Україна», – заявив Паламар.

Раніше Центр стратегічних комунікацій при РНБО повідомив, що російські війська поновили штурм заводу «Азовсталь» у Маріуполі.

За даними мера Маріуполя Вадима Бойченка, більш ніж 200 цивільних досі переховуються на заводі «Азовсталь».