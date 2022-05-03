Розстрілював Маріуполь: прокуратура повідомила про підозру танкісту з «ДНР»

Танкісту з угруповання «ДНР», який обстрілював багатоповерхові будинки Лівобережного району Маріуполя, повідомили про підозру, заявляє Офіс генерального прокурора України.

Йому інкримінують порушення законів і звичаїв війни.



«Протягом березня – квітня 2022 року як навідник-оператор танку у складі незаконного збройного формування «9-го окремого полку морської піхоти військової частини 08819 1 АК НМ ДНР» брав участь у широкомасштабному вторгненні держави-агресора на територію України», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Танкіста затримали військові ЗСУ 24 квітня. На час слідства він буде утримуватись в одній з установ виконання покарань, визначених як місце тримання військовополонених, зазначають в Офісі генпрокурора.



Маріуполь був оточений російськими військами ще в перші кілька діб широкомасштабного вторгнення Росії, яке розпочалося 24 лютого. Українські підрозділи чинять опір у приазовському місті вже другий місяць. Нині ж тривають спроби вивести з міста цивільних і поранених військових.