В Ірпені завершили перший етап слідства щодо воєнних злочинів, 70% міста пошкоджено – Венедіктова

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова прокоментувала розслідування воєнних злочинів в деокупованому Ірпені. На брифінгу 3 травня вона заявила, що перший етап розслідування полягав у огляді місця вчинення злочинів російських військ, і він завершений.

«Протягом 24 днів – від 4 березня по 28 березня Ірпінь був окупований ворожими силами країни-агресора. Наразі Ірпінь комплексно опрацьовано силами прокурорів і слідчих Нацполіції, Державного бюро розслідувань. Поки місто було під окупацією, правоохоронні органи працювали з потерпілими, які вимушено евакуювалися з міста», – розповіла вона.

За словами Венедіктової, Ірпінь став прикладом того, як комендантська година, яка діяла в місті протягом двох тижнів, допомогла «ефективно оглянути місце подій і провести першочергові слідчі дії».

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Правоохоронці змогли оглянути територію всього міста, що становить майже 12 тисяч гектарів.

«Що оглянуто? 17 535 об’єктів, встановлено 885 повністю зруйнованих об’єктів, 2 738 частково зруйнованих, 8 651 – поверхнево пошкоджених об’єктів. Це означає, що 70% міста зазнало пошкоджень. Пі час огляду нами встановлено шість місць розташування ворожих позицій», – сказала очільниця Офісу генпрокурора.

Вона додала, що в ході огляду вилучили 190 вибухонебезпечних предметів та одиниць зброї.

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Також, як зазначила генеральна прокурорка, правоохоронці встановлюють особи підозрюваних у воєнних злочинах російських військових і планують оприлюднювати їхні дані.

«Коли ми маємо розуміння, що зробили всі необхідні процесуальні слідчі дії і в нас є всі законні обґрунтовані підстави починати підозрювати конкретних російських військовослужбовців, які тут вбивали, катували, ґвалтували, ми будемо обов’язково оприлюднювати їхні фото і дані, щоб інші жертви, які, не дай Бог, були так само в їхніх лапах, могли нам повідомляти», – пообіцяла Венедіктова.

Вона додала, що це робитиметься також і для того, аби винні російські військові «знали, що ми кожного встановимо, провину кожного доведемо і кожного будемо притягати до відповідальності».

2 квітня Київщина була звільнена від російських військ. Після відступу військових РФ у визволених містах і селах були зафіксовані масові випадки убивств цивільних жителів. Насамперед йдеться про Бучу, де загинули щонайменше 400 людей.

Україна і деякі представники Заходу вимагають притягнути Росію до відповідальності за воєнні злочини через події на Київщині.

Кремль «категорично відкидає будь-які звинувачення у вбивствах цивільних», навіть попри те, що факти вбивств цивільних у період російської окупації були підтверджені супутниковими знімками.

30 квітня під Києвом виявили ще одне поховання закатованих і розстріляних військами РФ цивільних.