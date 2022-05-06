Змінювати чи запроваджувати додаткові обмеження 8 і 9 травня у Києві не планують – Кличко

Змінювати чи запроваджувати додаткові обмеження на 8 і 9 травня у Києві не планують. Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомив мер столиці Віталій Кличко.

«Як завжди, комендантська година у місті Києві була і буде з 22:00 вечора до 5:00 ранку. Ніяких масових заходів ми не плануємо. Будуть посилені патрулі, буде посилена охорона, щоб не було ніяких провокацій у цей час», – уточнив очільник столиці.

Окрім того, Віталій Кличко додав, що якщо хтось 8 чи 9 травня «захоче піти покласти квіти», то може це зробити «у приватному порядку».

Мер столиці також закликав киян не нехтувати сигналами тривоги та утриматись від відпочинку на природі.

В українському Міноборони вважають, що російські військові можуть вдатися до провокацій чи активізувати обстріли по Україні у зв’язку зі святкуванням у Росії Дня перемоги 9 травня.