Мер Івано-Франківська закликав жителів не виходити з дому або залишити місто до 9 травня з міркувань безпеки

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків закликав місцевих жителів перебувати вдома або за можливості виїхати з міста на три дні: 7, 8 і 9 травня з міркувань безпеки.

«Є певна інформація – ворог, на жаль, хоче далі вдаряти ракетними ударами», – сказав Марцінків у зверненні у фейсбуці 5 травня.

«Прошу по можливості 7, 8 і 9 травня роботодавців і всіх жителів Івано-Франківська не скупчуватися на озері, в парку, в інших публічних місцях. По можливості – або перебувати вдома, або виїхати за місто, може, обробити свої городи, тобто поменше людей було людей 7, 8, 9 травня в місті Івано-Франківськ, у середмісті», – додав мер.

За його словами, всі заплановані на ці днів заходи, зокрема до Дня міста 7 травня, скасовуються.

Марцінків закликав жителів «із розумінням поставитися до цього попередження і не нехтувати небезпекою».

Напередодні речник Міністерства оборони України попередив, що російські військові можуть вдатися до провокацій чи активізувати обстріли по Україні у зв’язку зі святкуванням у Росії Дня перемоги 9 травня.