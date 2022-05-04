9 травня для 80% українців є Днем пам’яті – опитування

9 травня для 80% українців є Днем пам’яті, свідчать дані опитування соціологічної групи «Рейтинг», проведеного 27 квітня.

«Однією із ключових змін в історичній пам’яті є переоцінка ставлення до Дня перемоги 9 травня. Якщо до 2022 року це свято абсолютною більшістю (80%) дорослого населення сприймалося як таке, що має значимий особистий символізм, то у 2022 році для значної частини опитаних воно перейшло у розряд пережитків минулого (36%), або ж буденності (23%)», – кажуть автори дослідження.

«Крім того, «переможний» символізм цього дня змінився на «меморіальний». З 2012 року фіксувалася поступова динаміка переосмислення цієї дати. Але війна з Росією різко змінила погляди українців і сьогодні для 80% опитаних – це День пам’яті, і лише для 15% – День перемоги (у 2018 таких було 58%)», – йдеться в повідомленні.

Попри зміну ставлення до символізму Дня перемоги, українці високо (78%) оцінюють внесок українського народу у перемогу над фашизмом, а 67% переконані, що саме Україна внесла найбільший вклад в перемогу над Німеччиною у Другій світовій війні, свідчить опитування. Про Росію такої думки 23%, Білорусь – 24%, інші країни СРСР – 21%. Щодо союзників: про найбільший вклад США говорять 30% українців, Великою Британії – 27%.

«Відбулося зміщення акценту боротьби українського народу під час війни з прорадянського на проукраїнський. Якщо у 2008 році 74% опитаних вважали, що українські солдати й офіцери у складі радянської армії воювали за радянську батьківщину, 13% – за звільнення України і лише 3% – за звільнення Європи, то у 2022 році тих, хто вважає, що українці воювали за свою землю стало 44%, за радянську батьківщину – 39%, за звільнення Європи – 7%. Як і у 2008 році лише 3% вважають, що вони воювали за Сталіна», – йдеться в дослідженні.

Нещодавно до Верховної Ради України був внесений законопроєкт, який пропонує відмовитися від державного свята в День перемоги 9 травня, а натомість щорічно відзначати 8 травня День пам’яті і перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Наразі в Україні 9 травня відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, 8 травня – День пам’яті та примирення.

Опитування проводили 27 квітня. Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 1000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше ніж 3,1%.