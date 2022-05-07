В Одесі та області запроваджують подовжену комендантську годину

В Одесі та Одеській Області запроваджено подовжену комендантську годину, повідомляє оперативне командування «Південь».
Комендантська година триватиме з 22:00 8 травня до 05:00 10 травня.
У цей час заборонено перебування людей на вулицях та в інших громадських місцях без спецперепусток.
9 травня не працюватиме залізничний вокзал Одеси та автостанції. Водночас в Одесі на основних маршрутах чергуватиме транспорт «Одесміськелектротрансу».
Вигул собак дозволяється поблизу будинку, з максимально короткою тривалістю прогулянки. При собі потрібно мати документи, що засвідчують особу.
Також подовжена комендантська година 9 травня триватиме в Запоріжжі. А мер Івано-Франківська Руслан Марцінків закликав містян перебувати вдома або за можливості виїхати з міста на 7, 8 і 9 травня з міркувань безпеки.
Водночас мер Києва Віталій Кличко оголосив, що 8 і 9 травня у столиці не будуть змінювати чи запроваджувати додаткові обмеження.
В українському Міноборони вважають, що російські військові можуть вдатися до провокацій чи активізувати обстріли по Україні у зв’язку зі святкуванням у Росії Дня перемоги 9 травня.
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