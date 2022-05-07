В Одесі та області запроваджують подовжену комендантську годину

В Одесі та Одеській Області запроваджено подовжену комендантську годину, повідомляє оперативне командування «Південь».



Комендантська година триватиме з 22:00 8 травня до 05:00 10 травня.



У цей час заборонено перебування людей на вулицях та в інших громадських місцях без спецперепусток.



9 травня не працюватиме залізничний вокзал Одеси та автостанції. Водночас в Одесі на основних маршрутах чергуватиме транспорт «Одесміськелектротрансу».



Вигул собак дозволяється поблизу будинку, з максимально короткою тривалістю прогулянки. При собі потрібно мати документи, що засвідчують особу.

Також подовжена комендантська година 9 травня триватиме в Запоріжжі. А мер Івано-Франківська Руслан Марцінків закликав містян перебувати вдома або за можливості виїхати з міста на 7, 8 і 9 травня з міркувань безпеки.

Водночас мер Києва Віталій Кличко оголосив, що 8 і 9 травня у столиці не будуть змінювати чи запроваджувати додаткові обмеження.

В українському Міноборони вважають, що російські військові можуть вдатися до провокацій чи активізувати обстріли по Україні у зв’язку зі святкуванням у Росії Дня перемоги 9 травня.