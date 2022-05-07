Війська РФ завдали удару по Одещині чотирма крилатими ракетами. Постраждалих немає

По Одещині російські військові завдали ударів чотирма крилатими ракетами, повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

«Росіяни завдали ракетні удари чотирма крилатими ракетами по Одеській області. Постраждалих немає», – гаписав Братчук у Telegram.

У свою чергу, оперативне командування «Південь» додає: «По Одещині нанесено ракетний удар 4 крилатими ракетами із застосуванням стратегічної авіації. Ворог продовжує не тільки фізичне руйнування інфраструктури регіону, а й психологічний тиск на цивільне населення. Українська нація – незламна: постраждалих немає, пошкодження інфраструктури відбудуємо».

Поліція Одещини наголошує, що в Одеській області 8-9 травня будуть введені певні обмеження.

Згідно з розпорядженням начальника ОВА Максима Марченка, на території Одеси буде введено комендантську годину з 22:00 неділі, 8 травня, до 05:00 вівторка, 10 травня.