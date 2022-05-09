Понтонна переправа військ РФ біля Білогорівки знищена, але бої тривають – Гайдай

Понтонна переправа, яку російські війська 8 травня звели через Сіверський Донець в районі Білогорівки на Луганщині, знищена, проте бої тривають, оскільки певну кількість військ загарбникам вдалося переправити на інший бік, повідомив в ефірі Радіо Свобода голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. За його словами, бої там тривали всю ніч.

«Скажу коротко: переправа вже знищена. На ранок. Багато техніки валяється на березі, щось впало в річку. Але давайте дочекаємося, чим закінчиться сьогоднішній день, тому що це достатньо важлива ситуація», – сказав він.

Найактивніші бої на Луганщині станом на 9 травня йдуть під Рубіжним, Білогорівкою і на трасі Лисичанськ-Бахмут, повідомив Гайдай.

Вчора військовим Росії вдалося побудувати під Білогорівкою понтонну переправу та перекинути певну кількість військ.

За зведенням Генштабу ЗСУ, на Луганщині протягом останньої доби армія РФ атакує Лисичанськ і веде наступ під Рубіжним.