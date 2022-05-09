У Генштабі попередили про високу ймовірність ракетних ударів і підготовку РФ до наступу на двох напрямках

По всій території України зберігається висока ймовірність завдання ракетних ударів із боку Росії, заявили у Генеральному штабі Збройних сил України вранці 9 травня.

За повідомленням, російські війська не припиняють ведення наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та утримання сухопутного коридору між цими територіями й окупованим Кримом.

Найбільша активність військ РФ спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках, наголошують у Генштабі.

В українському командуванні повідомили, що загарбники готуються до наступу на двох напрямках: Ізюмському і Донецькому.

«На Ізюмському напрямку ворог підрозділами зі складу 1-ї танкової армії, 20-ї загальновійськової армії західного військового округу та 29-ї, 35-ї, 36-ї армій, 68-го армійського корпусу східного військового округу та повітряно-десантних військ основні зусилля зосереджує на підготовці до продовження наступу на напрямках Сулигівка – Нова Дмитрівка і Сулигівка – Курулька», – йдеться в повідомленні.

У Генштабі додали, що для недопущення просування підрозділів Збройних сил України загарбники зосередили у Білгородській області РФ до 19 батальйонних тактичних груп, триває перекидання особового складу і військової техніки на доукомплектування підрозділів, що зазнали значних втрат на території України.

«На Донецькому напрямку противник за підтримки авіації й артилерії основні зусилля – зосередив на спробі взяття від контроль населених пунктів Рубіжне, Попасна, підготовці до продовження наступальних дій у напрямках на населені пункти Сіверськ, Словʼянськ, Лисичанськ та Авдіївку. Наростив вогневий вплив, намагається прорвати оборону наших військ», – йдеться у зведенні.

На Слобожанському напрямку, за даними Генштабу, війська РФ активних наступальних дій не проводили, а зосередили увагу на перегрупуванні підрозділів, поповненні запасів боєприпасів, пального, утриманні раніше зайнятих позицій і недопущенні просування підрозділів Сил оборони України у напрямку державного кордону.