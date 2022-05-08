Росія завдала кількох ударів по Одещині, шість населених пунктів знеструмлені – ОВА

Російські війська завдали низку ракетних ударів по Одеській області протягом дня 8 травня – про це увечері в неділю повідомив голова обласної військової адміністрації Максим Марченко.
За його словами, удари відбувалися від самого початку доби.
«Нашим підрозділам протиповітряної оборони вдалося збити чотири ракети. Але, на жаль, було попадання в житловий будинок, внаслідок чого поранена молода дівчина. В Болградському районі зруйнована підстанція, через у шести населених пунктах немає світла», – заявив Марченко.
Він додав, що обстріли пошкодили цивільні об’єкти та об’єкти інфраструктури в області.
«Ось такий День пам’яті та примирення, таке примирення по-російськи. Саме таким бачить мир російська наволоч. Не маючи можливості підкорити Одещину, ворог намагається знищити її ракетними ударами. Але одесити – незламні люди, і ми обов’язково переможемо», – сказав голова області.
Напередодні ракетний обстріл російських військ пошкодив 252 квартири в Одесі.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.
На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.
Управління Верховного комісара ООН із прав людини змогло підтвердити загибель 3238 і поранення 3397 цивільних людей через повномасштабну війну Росії проти України. Це дані від 24 лютого до півночі 3 травня, повідомили в УВКПЛ ООН. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.
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