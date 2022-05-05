В Одесі та області просять не ходити на узбережжя



В Одесі просять не ходити на пляжі та території узбережжя, вони – заміновані.

Про це повідомляє патрульна поліція Одеської області у фейсбук.

За повідомленням, це також стосується й Одеської області.

В оперативному командуванні «Південь» інформують, що російські війська продовжують тримати напругу в північно-західній частині Чорного моря присутністю корабельного угруповання, загрозою висадки десанту та ️проведенням розвідки за допомогою БПЛА.

Від початку російського масштабного військового вторгнення в Україну, яке триває від ранку 24 лютого, російські війська кілька разів атакували, зокрема ракетами, Одесу.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».