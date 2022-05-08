252 квартири пошкоджені через вчорашні обстріли Одеси – влада

В Одесі внаслідок вчорашнього ракетного обстрілу з боку російських військ пошкоджені 252 квартири, повідомила 8 травня міська рада з посиланням на дані департаменту ЖКГ.

«Комунальні служби займаються очищенням території від вибитого скла та рам. На затягування віконних прорізів пішло 1800 квадратних метрів плівки. Станом на ранок 8 травня залишилося в роботі ще 25 відсотків квартир (з урахуванням тих, з яких тимчасово виїхали мешканці)», – йдеться в повідомленні міської ради в телеграмі.

Тим часом, оперативне командування «Південь» повідомило, що ймовірність ракетних атак і обстрілів півдня України «залишається високою».

Напередодні в Одеські ОВА повідомили, що по Одещині російські військові завдали ударів чотирма крилатими ракетами.