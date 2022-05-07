Російські ракети повторно влучили в аеропорт Одеси – Гуменюк

Дві російські ракети влучили у вже пошкоджену взлітно-посадкову смугу аеропорту Одеса, повідомила начальниця пресцентру Сил оборони та охорони Півдня Наталія Гуменюк.



«Ще дві ракети влучили у вже пошкоджену взлітно-посадкову смугу аеропорту Одеса, також пошкоджена радіолокаційна техніка», – сказала вона.



За її даними, внаслідок влучання ще чотирьох ракет пошкоджено цивільне підприємство у житловому районі Одеси. Після ракетного удару спалахнула пожежа, на місці працюють рятувальники.



Наразі інформації про постраждалих немає.



Наталія Гуменюк уточнила, що по Одесі ракетний удар нанесено шістьма ракетами за допомогою стратегічної авіації, орієнтовно з Каспійського напрямку.

У Росії кажуть, що вони знищили «три склади боєприпасів та пального біля населеного пункту Дачне Одеської області». З якою метою це зроблено – не пояснюють.

Раніше сьогодні повідомлялось, що по Одещині російські військові завдали ударів чотирма крилатими ракетами.

30 квітня війська РФ з території анексованого Криму завдали ракетного удару по Одеському аеропорту. В ОВА тоді повідомили, що внаслідок удару злітно-посадкова смуга аеропорту зруйнована.