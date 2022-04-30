Ракетний удар по Одеському аеропорту було завдано з території Криму – ОВА

У суботу було завдано ракетного удару по Одеському аеропорту, підтвердив голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко, і додав, що відбулося це з території окупованого Росією Криму.

«Ракетний удар завдано з території тимчасово окупованого Криму береговим ракетним комплексом «Бастіон». Злітно-посадкова смуга зруйнована. Слава Богу, люди не постраждали», – сказав Марченко.

Він додав, що в області тривають протидиверсійні заходи, щоб гарантувати безпеку громадян через можливі провокації в Одесі до 2 травня.

В Одесі буде «затяжна» комендантська година – з 22:00 1 травня до 05:00 3 травня. Також не курсуватимуть у цей час приміські поїзди та поїзди далекого сполучення, які їдуть в місто і з міста.

Буде заборонено перебування людей на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток та посвідчень.

2 травня 2014 року у протистоянні українських і проросійських активістів на Грецькій вулиці і Грецькій площі в Одесі загинули шість людей. Ще 42 стали жертвами пожежі в Будинку профспілок на Куликовому полі.