ЗСУ знищили 10 повітряних цілей РФ за добу – командування

Українські військові за добу 8 травня уразили 10 повітряних цілей російських сил: безпілотники і крилаті ракети, повідомило у ніч на 9 травня Командування Повітряних сил ЗСУ.

«8 травня протиповітряною обороною Повітряних сил Збройних Сил України уражено п’ять безпілотних літальних апаратів: чотири «Орлан-10», один «Форпост», і три крилаті ракети. Ще два «Орлан-10» знищено зенітними ракетними підрозділами Сухопутних військ», – йдеться в повідомленні.

Напередодні Генштаб ЗСУ повідомляв, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинули близько 25,5 тисяч російських солдатів. Крім того, РФ втратила 199 літаків, 156 гелікоптерів, 360 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 92 крилаті ракети.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

7 квітня речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков в інтервʼю Sky News визнав, що російські війська зазнали «значних втрат» в Україні.

За оцінками НАТО, про які писало видання Time ще 24 березня, за час військових дій могли бути вбиті на той час від 7 до 15 тисяч російських військових.