«Як і в часи Другої світової, доля свободи вирішується на полі бою» – Зеленський закликав G7 надати Україні РСЗВ

Президент України Володимир Зеленський виступив перед учасниками саміту «Групи семи» 8 травня.

Він подякував канцлеру Німеччини, яка наразі головує в G7, Олафу Шольцу, за організацію події.

«Я вдячний за оборонну допомогу, яку ми вже отримали, бо, як і в часи Другої світової війни, доля свободи вирішується на полі бою. Отже, Україна має отримати всю зброю і оборонне обладнання, яке дозволить перемогти тиранію. Зокрема, ракетні системи залпового вогню М142 HIMARS і М270 MLRS та інше озброєння, яке Україна запитувала у ваших потужних держав», – закликав президент.

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Говорячи про важливість антиросійських санкційних обмежень, Зеленський згадав про політиків та компанії, які допомагають Росії обійти санкції.

«Наприклад, ми транспортуємо нафту в Угорщину нашим трубопроводом, а політики цієї країни не тільки блокують постачання нам пального по всій території, але й намагаються гальмувати кожен санкційний крок проти Росії, зокрема, і нафтове ембарго. Вільний світ повинен не дозволяти маніпулювати собою», – сказав він.

Саміт «Групи семи» відбувся в онлайн-форматі 8 травня. Після нього Сполучені Штати анонсували нові санкції проти Росії, зокрема, проти кількох російських телеканалів, а також керівництва «Газпромбанку».