Зеленський виступив перед Chatham House: Росія має відійти на позиції до 24 лютого

Президент України Володимир Зеленський виступив на зібранні, організованому британським Королівським інститутом міжнародних відносин. Як повідомляє «Голос Америки», Зеленський заявив про необхідність повернення Росії до ситуації перед початком повномасштабного вторгнення та розповів про новий, зініційований Україною формат «United 24», призначений для допомоги країнам-жертвам агресії.

Першим кроком до переговорів про припинення війни Росії проти України міг би стати відхід російських військ із українських територій, захоплених ними, починаючи з 24 лютого цього року. Про це 6 травня заявив президент України Володимир Зеленський, виступаючи по відеозв'язку на організованому для нього заході британського Королівського інституту міжнародних відносин (Chatham House).

«Мінімальним кроком до закінчення цієї війни, щоб ми почали нормально розмовляти, щоб розблокувати дипломатичний формат щодо зупинення війни між Україною та Росією, має бути відновлення ситуації, яка була до повномасштабного вторгнення, до 24 лютого. Їм треба відійти на лінії розмежування, що діяли на той час, вивести війська за ці лінії. Тоді можна буде про щось говорити... Хоча вони тут у нас руйнують усі наші мости, я думаю, що образно кажучи, не всі мости ще зруйновані», – сказав президент України.

За словами Володимира Зеленського, «мають бути зроблені дипломатичні кроки до того, щоб у переговорному форматі обговорити припинення вбивств наших людей, а також щоб повернути наші території». «Я був обраний президентом України, а не міні-України» – додав Зеленський.

Що таке «перемога України»?

Український лідер сказав, що розуміє тих, хто робить заяви про необхідність військової перемоги над Росією, але сам трактує поняття «перемога України» інакше:

«Для когось перемога означає поразку Путіна і в нашому суспільстві великий відсоток людей думає саме так. Але мене не хвилює, що буде з якимись лідерами, і де вони, зрештою, опиняться. Для мене перемога – це збереження нашої території та максимальне збереження наших людей. Перемогою буде не втрата 11 мільйонів людей. Перемогою буде повернення тих п'яти мільйонів людей, які виїхали за кордон. Перемогою буде повернути країну до економічної ситуації, яка була до цієї жахливої війни. Це хоч би для початку».

Президент України констатував, що не бачить ознак закінчення війни та готовності Росії припинити бойові дії: «Сьогодні 72-а доба повномасштабної війни, і ми не бачимо кінця війни поки що. Ми не відчуваємо і не бачимо найменшого бажання від російської сторони завершити її. І ми не бачимо задовільних рішень тих викликів, які спровокувала Росією цією війною».

Володимир Зеленський охарактеризував агресію Росії проти його країни як «повномасштабне вторгнення, подібне до тих, які Європа бачила в найгірші моменти ХХ століття».

Чому Росія це робить?

«Я хотів би сказати про деякі його результати. Перший – це надзвичайна жорстокість військ Російської Федерації, тих людей, які сюди прийшли, та надзвичайна зневага, що виявляється Росією щодо всіх міжнародних конвенцій, всієї системи міжнародного права та прав людини, недоторканності кордонів та цілісності держав у Європі.

Росія впевнена, що не буде відповідати за воєнні злочини тому, що у них є ядерна зброя

Чому Росія це робить? Тому що вони впевнені в тому, що їхня відповідальність за це може бути відкладена на десятиліття, якщо взагалі колись настане, і що вони не відповідають за воєнні злочини, тому що у них є ядерна зброя. Вони прямо використовують ядерний шантаж і ми бачимо, як їхні пропагандисти публічно підраховують, за скільки хвилин ядерна ракета долетить до європейських столиць».

Володимир Зеленський запропонував світовій спільноті відповісти на запитання, «що можна зробити, щоб відповідальність за воєнні злочини була невідворотною і настала не через десятиліття».

Про Маріуполь

Президент України звинуватив Росію в блокаді захоплених українських морських портів, що заважає продовольчому експорту, та використання російською армією голоду як зброї в Маріуполі, де «люди п'ють воду з калюж»: «Свідомо не дають туди завезти їжу, зокрема не дають це зробити та міжнародним організаціям».

Коментуючи ситуацію в Маріуполі, Зеленський повідомив, що «Маріуполь не буде зданий, тому що там уже нема чого здавати – Маріуполь повністю зруйнований».

«Вони там убили все живе. Там залишилася невелика кількість людей, військових та цивільних, на заблокованій «Азовсталі»… Маріуполь можна було б розблокувати раніше, якби ми мали необхідне озброєння. Це більше неможливо».

Український лідер заявив, що якщо в ситуації з «Азовсталлю» російські сили «вб'ють людей, яких зараз гуманітарним шляхом можна обміняти – чи цивільних, чи поранених, чи українських військових – то з ними немає про що говорити на дипломатичному рівні».

«Інформаційна машина РФ несе відповідальність за війну»

Зеленський окремо зупинився на ролі російської дезінформації та пропаганди у розв'язуванні війни: за його словами, «інформаційна машина Російської Федерації» несе повну відповідальність за цю війну, оскільки «ще до початку війни розвивала ненависть (до України), внаслідок якої стали можливі ці тортури та вбивства».

«Я думаю, що Геббельс – це «дитина», порівняно з дорослими з Кремля», – сказав президент України.

Зеленський подякував західним країнам за допомогу Україні, але наголосив, що «в Європі є країни, «яким не соромно продовжувати співпрацювати з Росією після того, що російська армія зробила в Україні».

За його словами, необхідне повне «блокування банківського сектору держави-терориста».

«Інструмент під назвою «U24»

Говорячи про «нові інструменти, які зупинили б не тільки Росію, а й будь-якого потенційного агресора», Володимир Зеленський запропонував «інструмент під назвою «U24» (United-24), щоб мати можливість за 24 години зупинити будь-яку агресію».

Ця ініціатива передбачає надання протягом доби максимальної допомоги жертві агресії.

Система також може працювати, за словами Зеленського, в умовах стихійного лиха чи соціальних подій – «щоб якнайшвидше допомогти у порятунку людей» – пояснив український лідер.

Стосовно відносин Києва і Берліна, які ускладнилися після відомої відмови Києва прийняти візит президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмайєра, Володимир Зеленський повідомив про свою розмову зі Штайнмайєром, що відбулася напередодні: «Я сказав президенту Штайнмайєру і попросив передати це канцлеру Шольцу: Україна відкрита. У нас через війну дверей взагалі нема. Заходьте, підтримуйте нас».