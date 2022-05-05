Зеленський провів «добру, конструктивну розмову» зі Штайнмаєром

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів телефонну розмову з федеральним президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром.

«Провів добру, конструктивну, дуже важливу розмову з федеральним президентом Німеччини паном Штайнмаєром. Подякував за потужну підтримку України. Очікуємо на її посилення. Лідерська позиція Німеччини важлива для протидії агресії РФ. Повідомив про ситуацію на фронті, критичний стан справ у Маріуполі», – написав Зеленський у твітері.

В офісі Штайнмаєра назвали розмову «дуже важливою і дуже хорошою».

«Роздратування з минулого вирішені», – наголошується в повідомленні.

Федеральний президент висловив солідарність, повагу і підтримку «мужній боротьбі українського народу проти російських загарбників».

«Німеччина з самого початку підтримувала Україну фінансово, економічно та військово в її оборонній боротьбі та солідарна з Україною», – наголосили в офісі Штайнмаєра.

12 квітня Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що влада України висловилася проти його візиту до Києва, який президент Німеччини мав намір здійснити.

Штайнмаєр сказав, що був готовий приїхати в українську столицю разом із президентами Польщі, Латвії, Литви та Естонії, щоб «надіслати сильний сигнал солідарності Європи з Україною».

«Я був готовий до цього. Але, очевидно, треба визнати, що в Києві цього не хотіли», – сказав Штайнмаєр.

Однак Зеленський заявив, що офіційного звернення щодо візиту президента ФРН не надходило. При цьому голова української держави додав: «Я думаю, що ми можемо собі дозволити, знаючи, що щодня ми втрачаємо людей, бути серед тих, хто нас реально підтримує, серед реальних друзів».

Раніше видання Bild із посиланням на джерела повідомило, президент України Володимир Зеленський не захотів зустрічатися зі Штайнмаєром у Києві через тісні контакти президента Німеччини з Росією.

4 квітня президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр вперше заявив, що припускався помилок у своїй політиці щодо Росії. Він визнав невдачу проєкту «створення загальноєвропейського дому за участі Російської Федерації» і пожалкував з приводу своєї відданості газопроводу «Північний потік-2».

Посол України в Німеччині Андрій Мельник наголосив, що такі заяви є недостатніми, бо потрібні дії – у вигляді жорстких санкцій проти РФ (зокрема, енергетичне ембарго), а також надання Україні зброї.