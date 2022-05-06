Зеленський хотів би бачити канцлера Шольца у Києві з візитом 9 травня

Президент України Володимир Зеленський вважає, що було б добре, аби канцлер Німеччини Олаф Шольц прибув до Києва з візитом 9 травня. Про це він заявив під час онлайн-виступу перед Чаттем Гаусом – Королівським Інститутом міжнародних відносин у Лондоні, перед глобальною аудиторією в півтори тисячі людей в десятках країн.

«Гарно було б, якби канцлер Шольц приїхав до України, щоб він тут був 9 травня. Не буду говорити, який символізм би це мало», – сказав Зеленський.

За його словами, президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра також запросили відвідати Україну.

«Я вчора розмовляв з президентом Штайнмаєром і запросив його приїхати в Україну. І я також сказав йому, що хотів би бачити і канцлера Шольца тут з візитом», – сказав президент України.

Зеленський також висловив подяку ЄС за санкції проти Росії, але наголосив, що їх потрібно було запроваджувати ще до широкомасштабної війни Росії проти України як «превентивний захід».

«Це була помилка, що не запровадили раніше ці санкції. Можливо, тоді б не було (війни), або якщо вона була б, то санкції би вже діяли з початку», – сказав Зеленський.

Останнім часом Німеччина змінила свою думку щодо надання Україні важкого озброєння.

12 квітня Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що влада України висловилася проти його візиту до Києва, який президент Німеччини мав намір здійснити. Однак Зеленський заявив, що офіційного звернення щодо візиту президента ФРН не надходило.

Видання Bild із посиланням на джерела повідомило, президент України Володимир Зеленський не захотів зустрічатися зі Штайнмаєром у Києві через тісні контакти президента Німеччини з Росією.

Перед цим, 4 квітня, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр вперше заявив, що припускався помилок у своїй політиці щодо Росії. Він визнав невдачу проєкту «створення загальноєвропейського дому за участі Російської Федерації» і пожалкував з приводу своєї відданості газопроводу «Північний потік-2».