На тлі критики Німеччина передає Україні сім гаубиць

Німеччина заявляє, що передасть Україні сім самохідних гаубиць після зміни своєї політики щодо поставок важкого озброєння в зони бойових дій.

Міністр оборони Крістін Ламбрехт 6 квітня повідомила журналістам під час візиту до Словаччини, що зброя буде надходити з поточних запасів, а поставка очікується в найближчі тижні.

Цей крок зроблений після серйозних змін у політиці Німеччини щодо відправки в Україну важкого озброєння, зокрема зенітних систем «Гепард».

Канцлера Олаф Шольц критикували через те, що Німеччина надає недостатньо допомоги Україні в умовах військового вторгнення Росії.

26 квітня у Німеччині на американській авіабазі «Рамштайн» відбулося засідання міжнародної Консультативної групи з питань оборони України, яку скликав міністр оборони США Ллойд Остін. Участь у заході взяли керівники оборонних відомств понад 40 країн світу.

За підсумками засідання міністр оборони США сказав, що Німеччина відправить до України 50 зенітних систем Gepard, Канада 8 броньованих машин, Велика Британія додаткові зенітні системи.