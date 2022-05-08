Українські військові знищили 20 російських танків на Донбасі протягом дня – штаб ООС

Військові Операції Об’єднаних сил відбили шість атак російських військ на Донбасі, повідомляє штаб ООС наприкінці дня 8 травня.

«Зокрема, українські захисники знищили 20 танків, одну артилерійську систему, 28 одиниць бойової броньованої техніки, один спеціальний броньований автомобіль та п’ять одиниць автомобільної техніки противника (в тому числі один паливозаправник)», – йдеться в зведенні.

Крім того, за даними командування, підрозділи протиповітряної оборони збили над Донбасом три безпілотних літальних апарати «Орлан-10».

За підсумками штабу, протягом тижня з 2 травня військові ООС відбили 71 ворожу атаку. При цьому українські військові знищили, поміж іншого, 67 російських танків, 26 артилерійських систем, з них сім реактивних систем залпового вогню, два літаки, один гелікоптер і 33 безпілотні літальні апарати окупантів.

За даними Генерального штабу Збройних сил, російські війська продовжують наступальні дії на сході України з метою повної окупації Донецької, Луганської та Херсонської областей та утримання сухопутного коридору з окупованим Кримом.