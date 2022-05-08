Росія зосередилася на знищенні української аеродромної інфраструктури – Генштаб ЗСУ

Російські війська продовжують наступальні дії на сході України з метою повної окупації Донецької, Луганської та Херсонської областей та утримання сухопутного коридору з окупованим Кримом, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України увечері 8 травня.

«Основні зусилля ворог зосереджував на знищенні аеродромної інфраструктури з метою унеможливлення дій нашої авіації, у тому числі безпілотних літальних апаратів «Байрактар», підтримки дій підрозділів з повітря у смузі відповідальності угруповання Об’єднаних сил та у Чорноморській операційній зоні. Наростив інтенсивність застосування оперативно-тактичної авіації над акваторією північно-західної частини Чорного моря», – повідомляє командування.

На Волинському та Поліському напрямку активних дій не спостерігають. В Мінському районі Росія проводить до 27 травня навчальні збори підрозділів територіальної оборони із залученням військовозобов’язаних у запасі. Генштаб вказує на те, що ймовірність ракетних ударів із території Білорусі зберігається.

На Харківському напрямку Росія не проводила активних наступальних дій, зосередивши основні зусилля на недопущенні просування ЗСУ. Тривають обстріли військової та цивільної інфраструктури.

«На Ізюмському напрямку ворог здійснював перегрупування своїх підрозділів, поповнював запаси з метою нарощування наступальних спроможностей та проводив повітряну розвідку із застосуванням БпЛА «Орлан-10» з метою уточнення позицій наших військ», – йдеться в зведенні.

За спостереженнями штабу, протягом останньої доби російські війська активізували ведення бойових дій, намагаючись здійснити вихід до адміністративних кордонів Луганської та Донецької областей.

Генштаб припускає, що перегрупування та нарощування систем протиповітряної оборони, як і матеріально-технічного забезпечення, пов’язані з планами активізації бойових дій в районах Сєверодонецька та Лисичанська.

Також, згідно зі зведенням:

на Лиманському напрямку 90-та танкова дивізія Росії намагалася взяти під повний контроль Олександрівку та за підтримки артилерії закріпитися в північній околиці Шандриголового, успіху не мала

на Сєвєродонецькому напрямку російські війська безуспішно намагаються оволодіти Рубіжним

на Попаснянському напрямку – намагаються зайняти позиції в Попасній та взяти під контроль ділянку автошляху Попасна – Бахмут

загарбники ведуть наступ у напрямку Новоселівки, успіху не мають, тривають бої

на Курахівському напрямку безуспішно намагаються покращити тактичне положення у напрямку Новомихайлівки

на Маріупольському напрямку інтенсивність бойових дій знижена

на Новопавлівському та Запорізькому напрямках Росія активізувала ведення повітряної розвідки в районах Оріхова, Гуляйполя, Комишувахи, Ясної Поляни

на Південнобузькому напрямку до 15 батальйонних тактичних груп Росії намагаються утримати зайняті позиції, фіксуються обстріли з мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню позицій підрозділів наших військ

«Тривають заходи адміністративно-поліцейського режиму на тимчасово захоплених територіях. Так, відмічається посилення проведення фільтраційних заходів підрозділами «Росгвардії» в районах населених пунктів Геройське, Гола Пристань, Херсон. Зберігається ймовірність проведення штурмових дій на окремих напрямках з метою покращення тактичного положення, сковування наших військ та недопущення перекидання резервів», – додає Генштаб.

За даними штабу на ранок 8 травня, загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинули близько 25,5 тисяч російських солдатів.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

За оцінками НАТО, про які писало видання Time ще 24 березня, за час військових дій могли бути вбиті на той час від 7 до 15 тисяч російських військових.