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Мільйон жителів залишилися без води через російський обстріл – Луганська ОВА

Відновлення подачі води буде можливе лише після припинення бойових дій, кажуть в ОВА (фото ілюстраційне)

Російські військові обстрілами пошкодили потужності Попаснянського водоканалу, без води залишилися близько мільйона людей, зокрема і на окупованих територіях, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Рашисти пошкодили на одній із фільтрувальних станцій будівлю підстанції та відкритий розподільчий пристрій із трансформаторами. Ймовірніше за все, також пошкоджено устаткування підстанції», – написав він у телеграмі 8 травня.

За словами Гайдая, водопостачання повністю припинене на невизначений термін у Попасній, Золотому, Гірському, Первомайську, Кадієвці, Алчевську, Хрустальному, Антрациті, а також в селищах Тошківка, Чехірове, Лоскутівка, Підлісне, Вовчеярівка, Мадорязанцеве, Лисичанське.

Відновлення подачі води буде можливе лише після припинення бойових дій, наголосив він.

Раніше сьогодні голова ОВА повідомив, що через черговий російський авіаудар по Луганщині знеструмлені Лисичанськ і Сєвєродонецьк.

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