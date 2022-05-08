Українські військові відійшли від Попасної – ОВА

Українські військові відійшли від міста Попасної Луганської області, де близько двох місяців велися бої, повідомив голова Луганської обласної адміністрації Сергій Гайдай.

«Наші війська відійшли від Попасної. ЗСУ перебувають зараз на більш міцних позиціях, які підготували завчасно. Плани рашистів захопити повністю Луганську область до 9 травня нездійсненні», – написав він у телеграмі.

В опублікованому 8 травня відеозверненні президент України Володимир Зеленський заявив про сильну руйнування в місті і порівняв Попасну зі знищеним нацистами чеським селом Лідице, сказавши, що від міста «не залишилося навіть попелу».

Крім того, за словами Гайдая, через черговий російський авіаудар по Луганщині знеструмлені Лисичанськ і Сєвєродонецьк.

«Зранку російська армія відкрила вогонь по Лисичанську. Застосована артилерія, завдані авіаудари. Про кількість руйнувань житлового фонду буде повідомлено окремо. Однак знову маємо руйнування об’єктів критичної інфраструктури – обірвані потужні лінії електропередачі напругою 200 кВ. Як наслідок, зникло світло спочатку в Лисичанську, а потім і в Сєвєродонецьку. Як тільки безпекова ситуація буде дозволяти, аварійні бригади вирушать на обстеження», – повідомив голова ОВА.

Раніше сьогодні у Генштабі ЗСУ повідомили, що на Донецькому напрямку угруповання російських військ продовжує наступальні дії на Лиманському, Попаснянському, Сєверодонецькому та Авдіївському напрямках.