Українські військові відійшли від Попасної – ОВА

Українські військові відійшли від міста Попасної Луганської області, де близько двох місяців велися бої, повідомив голова Луганської обласної адміністрації Сергій Гайдай.
«Наші війська відійшли від Попасної. ЗСУ перебувають зараз на більш міцних позиціях, які підготували завчасно. Плани рашистів захопити повністю Луганську область до 9 травня нездійсненні», – написав він у телеграмі.
В опублікованому 8 травня відеозверненні президент України Володимир Зеленський заявив про сильну руйнування в місті і порівняв Попасну зі знищеним нацистами чеським селом Лідице, сказавши, що від міста «не залишилося навіть попелу».
Крім того, за словами Гайдая, через черговий російський авіаудар по Луганщині знеструмлені Лисичанськ і Сєвєродонецьк.
«Зранку російська армія відкрила вогонь по Лисичанську. Застосована артилерія, завдані авіаудари. Про кількість руйнувань житлового фонду буде повідомлено окремо. Однак знову маємо руйнування об’єктів критичної інфраструктури – обірвані потужні лінії електропередачі напругою 200 кВ. Як наслідок, зникло світло спочатку в Лисичанську, а потім і в Сєвєродонецьку. Як тільки безпекова ситуація буде дозволяти, аварійні бригади вирушать на обстеження», – повідомив голова ОВА.
Раніше сьогодні у Генштабі ЗСУ повідомили, що на Донецькому напрямку угруповання російських військ продовжує наступальні дії на Лиманському, Попаснянському, Сєверодонецькому та Авдіївському напрямках.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.
На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.
Управління Верховного комісара ООН із прав людини змогло підтвердити загибель 3238 і поранення 3397 цивільних людей через повномасштабну війну Росії проти України. Це дані від 24 лютого до півночі 3 травня, повідомили в УВКПЛ ООН. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.
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