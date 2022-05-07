Зеленський: російська армія – це «варварство, яке має ракети»

Президент України Володимир Зеленський назвав російську армію «варварство, яке має ракети» і нічого людяного.



«Російській армії тільки вбивати і руйнувати. Одеса, Харківщина, Донбас – їм все одно... Це варварство, яке має ракети, але немає нічого з того, що робить людей людьми. Такі дії російських окупантів, особливо напередодні Дня пам'яті жертв Другої світової війни, Дня перемоги над нацизмом, мають нагадати кожній державі і кожному народові, що неможливо один раз і назавжди перемогти зло. На жаль, зло має властивість повертатися, коли люди не поважають права інших людей, зневажають закон і руйнують культуру. Саме це сталося з РФ», – сказав він у своєму відеозверненні.

За його словами, лише ЗСУ і опір українців можуть зупинити цю «нелюдську навалу».

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

В ООН станом на 4 травня підтвердили загибель 3280 і поранення 3451 цивільного через повномасштабну війну Росії проти України. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.

Росія, попри численні свідчення, заявляє, що не обстрілює цивільних в України.