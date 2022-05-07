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На Луганщині війська РФ скинули авіабомбу на школу, в якій ховалися 90 людей – Гайдай

30 людей вже врятували з-під завалів. Фото ілюстративне

Російські війська скинули на школу авіабомбу в Білогородці на Луганщині, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його даними, в школі перебували близько 90 людей, 30 вже врятували з-під завалів.

«Рашисти скинули авіабомбу на школу, в якій ховалося майже все село. Всі, хто не встиг евакуюватися. Після влучання в клуб, підвал школи був єдиним місцем порятунку, але росіяни забрали в людей і цей шанс», – написав він у телеграмі.


Сергій Гайдай зауважив, що останній тиждень Білогорівка – село розташоване поблизу Лисичанська – стало гарячою точкою, російські війська намагаються там здійснити прорив, тривають постійні бої.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

В ООН станом на 4 травня підтвердили загибель 3280 і поранення 3451 цивільного через повномасштабну війну Росії проти України. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.

Росія, попри численні свідчення, заявляє, що не обстрілює цивільних в України.

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