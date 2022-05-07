Армія РФ вдарила по музею Сковороди на Харківщині: поранено чоловіка, будівля майже знищена

Російські війська під час обстрілів Харківської області практично зруйнували музей Григорія Сковороди у Сковородинівці, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«За минулу добу (війська рФ – ред.) вчинили три обстріли Харкова із РСЗВ і артилерії. Постраждали Північна Салтівка та Індустріальний район (ХТЗ)... О 23:00 росіяни обстріляли музей Григорія Сковороди у Сковородинівці. Снаряд влучив просто в дах будівлі. На території перебував 35-річний чоловік, який наглядав за музеєм, на жаль, дістав поранення», – повідомив Синєгубов у Telegram.

За його словами, приміщення музею практично знищено, проте колекція не постраждала – її завчасно перемістили в безпечне місце.

Він наголосив, що російським загарбникам не вдасться знищити пам’ять і цінності українського народу.

«Цього року із дня народження великого філософа минає 300 років. Окупанти можуть знищити музей, де в останні роки життя творив Григорій Сковорода, і де був похований. Але вони не знищать пам’яті та наших цінностей», – сказав Синєгубов.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко 30 квітня заявив, що російські війська з часу вторгнення пошкодили чи знищили понад 250 об’єктів культури в Україні.