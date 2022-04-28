Війна Росії в Україні приносить не тільки смерть, але й руйнування історичних будівель, церков, пам’ятників, художніх галерей, бібліотек і навіть унікальних видів транспорту, які асоціюються із країною, як от найбільший у світі літак Ан-225 «Мрія».



Міністерство культури та інформаційної політики України звинувачує Росію у скоєнні воєнних через знищення чи пошкодження 242 об’єктів культурної спадщини. ЮНЕСКО підтвердило пошкодження 110 об'єктів з моменту початку російського вторгнення 24 лютого. Ця цифра включає 48 релігійних об'єктів, 10 музеїв, 22 історичні будівлі, 11 будівель, присвячених культурним заходам, 13 пам'ятників і 6 бібліотек. Оскільки війна затягується, є побоювання, що цей список подовжиться.