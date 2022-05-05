З бібліотек України вилучать російську пропагандистську літературу – Мінкульт

В Україні з бібліотечних фондів вилучать російську пропагандистську літературу, повідомило у фейсбуці Міністерство культури та інформаційної політики.

Згідно з повідомленням, вилучення відбуватиметься на основі методичних рекомендацій, які схвалила Рада з питань розвитку бібліотечної справи при міністерстві.

Визначали, яка література є пропагандою РФ, провідні фахівці бібліотечної справи, кажуть у Мінкульті.

Повідомляється, що російську літературу замінять якісною україномовною літературою й книгами українських видавництв.

«Наразі Міністерство визначило чіткі критерії, за якими російська література буде вилучена з українських бібліотечних фондів. Ми підходимо до цього питання ретельно і виважено. Сподіваємось, що все це позитивно вплине на розвиток українського книговидавництва», – заявила заступниця профільного міністра Лариса Петасюк.

Бібліотекам рекомендується створити дорадчі органи, які зокрема, надаватимуть рекомендації щодо актуалізації бібліотечних фондів в умовах збройної агресії РФ, вказали у МКІП.

Росія вторглася в Україну під приводом, в тому числі, так званої «денацифікації», терміну якого, як з’ясували нещодавно журналісти-розслідувачі, самі росіяни не розуміють. В Україні, попри існування закону про декомунізацію, досі є чимало символів радянської комуністичної доби, в тому числі пам’ятників та топонімів. Зараз, у воєнний час, зокрема в регіонах, активніше продовжились роботи з демонтажу цих об’єктів.