У Дніпрі демонтували стелу «Площа Жукова» та інші об’єкти, пов’язані з СРСР (фото)

У Дніпрі демонтували стелу «Площа Жукова» на проспекті Героїв. Стелу, яка не має історичної цінності й підпадає під дію законів про декомунізацію, прибрали комунальники за допомогою спецтехніки 3 травня.

«Цікавий факт з історії Дніпра: площі Жукова в Дніпрі ніколи не було, а стела була. Чому? Це питання треба поставити радянським начальникам, якщо вони ще живі. Я думаю, це просто радянська традиція – мітити територію», – сказав головний спеціаліст відділу забезпечення діяльності міського голови та його заступників Дніпровської міської ради Антон Андрієнко.

На цій локації прибрали ще три подібні пам’ятники – стели з написом «Проспект Героїв» і п’ятикутними зірками. До роботи залучили три спецмашини та вісьмох комунальників, повідомив посадовець.

Також цього дня в місті демонтували й інші об’єкти, пов’язані з радянським минулим.

Так, на вході до парку Глоби зняли цегляну стіну з текстом наказу Сталіна, а на вулиці Титова, 13 –чотири об’єкти бетонної ліпнини з серпом і молотом.

За інформацією з міськради, демонтовані об’єкти стануть експонатами в Музеї тоталітаризму, який планують створити в місті. Наразі вирішують питання із земельною ділянкою для нього.