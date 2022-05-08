Авіаудар по школі на Луганщині: попередньо, загинули 60 людей – ОВА

Внаслідок авіаудару по школі в Білогорівці на Луганщині, завданого військами РФ 7 травня, попередньо, загинули 60 людей, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«О 16:37 7 травня в Білогорівці внаслідок російського авіаудару виникли пожежі в будівлі школи на площі близько 300 м кв. і в будинку культури. Пожежу ліквідовували майже чотири години, потім проведено розбирання завалів і, на жаль, знайдені тіла двох загиблих. Евакуйовані з-під завалів 30 осіб, семеро з яких поранені. Скоріш за все, усі 60 осіб, що залишалися під уламками будівель, загинули», – написав він у своєму телеграм-каналі вранці 8 травня.

В ОВА нагадали, що 7 травня російські війська з «Градів» і «Ураганів» обстріляли і Привілля: загинули 11- і 14-річний хлопці, їхня 69-річна бабуся, 12- й 8-річна сестри загиблих зазнали тяжких поранень і були шпиталізовані.

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай 7 травня повідомив, що в Білогорівці російські війська скинули авіабомбу на школу, в якій «ховалося майже все село». За його даними, в школі перебували близько 90 людей.