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Контрнаступ на Харківщині. Як працює українська артилерія (фотогалерея)

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про проведення контрнаступальних дій на Слобожанському напрямку. У результаті цього були звільнені Олександрівка, Федорівка, Українка, Шестаково, Перемога та встановлено контроль над частиною села Черкаські Тишки. Проте частина території Харківщини наразі окупована російськими військами. Українська артилерія в напрямку Харкова отримала цілі, де розташована бойова техніка військ РФ і наносить удар.

Як працює українська артилерія, у фоторепортажі Радіо Свобода.

Український військовий курить, сидячи в 122-мм самохідній артилерійській установці 2С1 &laquo;Гвоздика&raquo;, Харківщина 7 травня 2022 року
1 Український військовий курить, сидячи в 122-мм самохідній артилерійській установці 2С1 «Гвоздика», Харківщина 7 травня 2022 року
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Військовий ЗСУ. Харківщина, 7 травня 2022 року&nbsp;
3 Військовий ЗСУ. Харківщина, 7 травня 2022 року 
Підготовка вогневої позиції. Харківська область, 7 травня&nbsp;2022 року
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Підготовка вогневої позиції. Харківська область, 7 травня 2022 року
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Місцевий житель проїжджає на велосипеді повз 122-мм самохідну артилерійську установку 2С1 &laquo;Гвоздика&raquo;. Харківська область, 7 травня 2022 року
6 Місцевий житель проїжджає на велосипеді повз 122-мм самохідну артилерійську установку 2С1 «Гвоздика». Харківська область, 7 травня 2022 року
Українські військові сидять в 122-мм самохідній артилерійській установці 2С1 &laquo;Гвоздика&raquo;. Харківська область, 7 травня 2022 року
7 Українські військові сидять в 122-мм самохідній артилерійській установці 2С1 «Гвоздика». Харківська область, 7 травня 2022 року
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Звучить команда &laquo;Залпом 300, 33, 3&raquo;
10 Звучить команда «Залпом 300, 33, 3»
За даними Генштабу, на Слобожанському напрямку противник &ndash; війська РФ &ndash; зосередили основні зусилля на недопущенні подальшого просування українських військ у бік державного кордону України на північ і північний схід від Харкова
11 За даними Генштабу, на Слобожанському напрямку противник – війська РФ – зосередили основні зусилля на недопущенні подальшого просування українських військ у бік державного кордону України на північ і північний схід від Харкова
&laquo;На Ізюмському напрямку противник зосереджував основні зусилля на підготовці до продовження наступу на напрямках Ізюм &ndash; Барвінкове та Ізюм &ndash; Слов&rsquo;янськ. З метою посилення угруповання, з території РФ ворог передислокував дві батальйонні тактичні групи зі складу 35-ї загальновійськової армії у визначені райони. Здійснював артилерійські обстріли позицій підрозділів Сил оборони&raquo;, &ndash; йдеться у зведенні
12 «На Ізюмському напрямку противник зосереджував основні зусилля на підготовці до продовження наступу на напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов’янськ. З метою посилення угруповання, з території РФ ворог передислокував дві батальйонні тактичні групи зі складу 35-ї загальновійськової армії у визначені райони. Здійснював артилерійські обстріли позицій підрозділів Сил оборони», – йдеться у зведенні
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&nbsp;Українські військові ведуть вогонь із 122-мм самохідної артилерійської установки 2С1 &laquo;Гвоздика&raquo; по скупченню бойової техніки військ РФ. Харківська область, 7 травня 2022 року
14  Українські військові ведуть вогонь із 122-мм самохідної артилерійської установки 2С1 «Гвоздика» по скупченню бойової техніки військ РФ. Харківська область, 7 травня 2022 року
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Сергій Нужненко

Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.

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