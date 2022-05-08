Контрнаступ на Харківщині. Як працює українська артилерія (фотогалерея)

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про проведення контрнаступальних дій на Слобожанському напрямку. У результаті цього були звільнені Олександрівка, Федорівка, Українка, Шестаково, Перемога та встановлено контроль над частиною села Черкаські Тишки. Проте частина території Харківщини наразі окупована російськими військами. Українська артилерія в напрямку Харкова отримала цілі, де розташована бойова техніка військ РФ і наносить удар.
Як працює українська артилерія, у фоторепортажі Радіо Свобода.
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