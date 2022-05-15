До Харкова щодня приїздять близько 2 тисяч людей – Синєгубов

Цивільні повертаються до Харкова та області, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов 15 травня.

Він вказав на те, що в обласному центрі протягом останніх днів тривала відносна тиша, але «це не означає, що в місті абсолютно безпечно», а загроза обстрілів лишається.

Зокрема, протягом попередньої доби в Чугуївському районі внаслідок обстрілів отримали поранення двоє людей, з них одна – 15-річна дитина. Ще двоє постраждалих внаслідок обстрілів Первомайського також двоє постраждалих.

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«Люди поступово повертаються до Харкова. Лише «Укрзалізницею» щодня приїздить близько 2000 людей, ця цифра щодня збільшується. Так само жителі Харківщини повертаються до звільнених від окупантів територій. Наразі ще триває дуже велика робота з розмінування. При цьому окупант постійно намагається атакувати звільнені населені пункти. Особливо прицільно б’ють по цивільному автотранспорту – по людях, які намагаються або виїхати, або повернутися», – повідомив Синєгубов.

Відтак влада евакуює людей із зон небезпеки невеликими колонами та не анонсує вивезення заздалегідь, додав він.

За словами голови ОВА, найгарячішою точкою області лишається Ізюмський напрямок.

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«Біля Барвінкового ворог постійно намагається прорвати позиції наших Збройних Сил, однак успіхів не має і знову поніс великі втрати серед своєї живої сили та техніки. Зокрема, вчора наші військові збили літак на тимчасово окупованій території Харківщини», – додав він.

Генеральний штаб Збройних сил не фіксував активних бойових дій російських військ протягом попередньої доби. Напередодні командування повідомило про відведення російських підрозділів від Харкова.